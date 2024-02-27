" وقف إلى جانب الحق".. اللواء ابراهيم يُعلّق على حادثة الطيار الأميركي

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كتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "آرون بوشنيل، العامل في القوات الجوية الاميركية الذي أحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن وهو يردد: "لن أكون متواطئاً بعد الآن في الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. هو من يمثل القيّم الاميركية: قيم لينكولن وكينيدي وواشنطن".وأضاف: "هو الواقف إلى جانب الحق وحرية الشعوب في تقرير مصيرها وحتى الرمق الأخير. ولم يرضَ أن يكون من الساكتين عما يجري من إبادة يؤيدها المنقلبون على دستورهم. لنفسك السلام آرون بوشنيل أيها الإنسان الحر، ولتكن النيران تلك برداً وسلاماً عليك ونوراً يضيء درب الذين عميت أبصارهم وبصائرهم. لروحك كل السلام".