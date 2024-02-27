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لبنان

من على الحدود مع لبنان.. مسؤول إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لـ"الحزب": ستدفعون ثمنا باهظا جدا

Lebanon 24
27-02-2024 | 13:05
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تفقّد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجنود الإسرائيليين على الجبهة الشمالية.
 
 
وقال هاليفي إنّ "حزب الله" سيدفع ثمنا باهظا جدا".
 
 
وأضاف أنّ "حزب الله" ليس قريبا من السياج الحدوديّ"، وأشار إلى أنّ "السكان سيعودون إلى مستوطناتهم".
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