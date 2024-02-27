تفقّد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجنود الإسرائيليين على الجبهة الشمالية.

وقال هاليفي إنّ "حزب الله" سيدفع ثمنا باهظا جدا".

وأضاف أنّ "حزب الله" ليس قريبا من السياج الحدوديّ"، وأشار إلى أنّ "السكان سيعودون إلى مستوطناتهم".