أوّل سيّدة من أصول عربيّة... تعيين لبنانيّة في موقع دوليّ مهمّ من هي؟

عيّن حلف شمال الأطلسيّ اللبنانية فرح دخل الله، في موقع المتحدثة الرسميّة باسم "الناتو"، اعتبارا من الأول من آذار المقبل، لتصبح بذلك أول سيّدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب الدوليّ المهمّ.





وكتبت دخل الله عبر حسابها على منصّة "إكس": إنه لشرف لي أن يتمّ تعييني في موقع المتحدث الرسمي باسم "الناتو"، لقيادة الصحافة والإعلام للحلف خلال هذه الفترة الحرجة.





وأضافت: "يحمي الناتو أكثر من مليار شخص، ويحمي حريتهم وديمقراطيتهم، ويساهم في عالم أكثر سلامًا".

وبحسب موقع "اليوم السابع"، تمتلك دخل الله الحاصلة على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج البريطانية عام 2009، خبرة طويلة في مجال الإعلام والاتصال والدبلوماسية العامة.

وكان آخر منصب شغلته هو الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث، وقبلها عملت في إدارة إعلام الأمم المتحدة بمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في دمشق، وفي القطاع الخاص عملت كمسؤولة إعلامية في مؤسسات اقتصادية كبرى غير حكومية منها مؤسسة استرازينيكا النمساوية لإنتاج الأدوية كما سبق لها العمل كمترجمة في وكالات أنباء أجنبية عديدة.