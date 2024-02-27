Advertisement

لبنان

أوّل سيّدة من أصول عربيّة... تعيين لبنانيّة في موقع دوليّ مهمّ من هي؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1169118-638446620766128051.jpg
Doc-P-1169118-638446620766128051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عيّن حلف شمال الأطلسيّ اللبنانية فرح دخل الله، في موقع المتحدثة الرسميّة باسم "الناتو"، اعتبارا من الأول من آذار المقبل، لتصبح بذلك أول سيّدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب الدوليّ المهمّ.


وكتبت دخل الله عبر حسابها على منصّة "إكس": إنه لشرف لي أن يتمّ تعييني في موقع المتحدث الرسمي باسم "الناتو"، لقيادة الصحافة والإعلام للحلف خلال هذه الفترة الحرجة.

 
وأضافت: "يحمي الناتو أكثر من مليار شخص، ويحمي حريتهم وديمقراطيتهم، ويساهم في عالم أكثر سلامًا".
 
 
وبحسب موقع "اليوم السابع"، تمتلك دخل الله الحاصلة على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج البريطانية عام 2009، خبرة طويلة في مجال الإعلام والاتصال والدبلوماسية العامة.
 
وكان آخر منصب شغلته هو الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث، وقبلها عملت في إدارة إعلام الأمم المتحدة بمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في دمشق، وفي القطاع الخاص عملت كمسؤولة إعلامية في مؤسسات اقتصادية كبرى غير حكومية منها مؤسسة استرازينيكا النمساوية لإنتاج الأدوية كما سبق لها العمل كمترجمة في وكالات أنباء أجنبية عديدة.
 
 
Advertisement
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:37 | 2024-02-27
16:02 | 2024-02-27
15:47 | 2024-02-27
15:42 | 2024-02-27
15:12 | 2024-02-27
14:53 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24