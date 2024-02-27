أثناء زيارة مسؤول إسرائيليّ بارز... إليكم ما قام به "حزب الله"

كشفت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ "حزب الله" أطلق النار على قاعدة للجيش الإسرائيليّ في الشمال، خلال جولة رئيس الأركان هرتسي هاليفي في الجليل الغربيّ".

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