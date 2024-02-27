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لبنان
أثناء زيارة مسؤول إسرائيليّ بارز... إليكم ما قام به "حزب الله"
Lebanon 24
27-02-2024
|
13:21
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كشفت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ "حزب الله" أطلق النار على قاعدة للجيش الإسرائيليّ في الشمال، خلال جولة رئيس الأركان هرتسي هاليفي في الجليل الغربيّ".
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