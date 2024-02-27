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لبنان

بيان لـ"الخارجية" الأميركية بشأن التصعيد في لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
27-02-2024 | 13:40
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم، أن "واشنطن لا تريد من الطرفين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أي تصعيد".


وقالت الخارجية الأميركية إن "إسرائيل أبلغتنا أنها لا تريد التصعيد مع لبنان وأنها تريد حل النزاع دبلوماسيا".
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