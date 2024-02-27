أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم، أن "واشنطن لا تريد من الطرفين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أي تصعيد".





وقالت الخارجية الأميركية إن "إسرائيل أبلغتنا أنها لا تريد التصعيد مع لبنان وأنها تريد حل النزاع دبلوماسيا".

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