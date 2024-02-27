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لبنان

حزب الله لم يحدد حتى اللحظة موعدا للاجتماع مع تكتل الاعتدال الوطني

Lebanon 24
27-02-2024 | 13:55
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أكدت معلومات للجديد أن "تواصلا تم بين كتلة الاعتدال الوطني والنائب محمد رعد ومن وجهة نظر حزب الله فإنه لا يمانع في التشاور لكنه يسأل عن " اليوم التالي" وعن الجلسات المفتوحة وعلى اي قواعد ستنطلق".

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وقالت المعلومات أن "حزب الله لم يحدد حتى اللحظة موعدا للاجتماع مع تكتل الاعتدال الوطني ومن المرجح أن يتم ترحيل  مسألة تحديد  الموعد حتى الاسبوع المقبل".

كما أكد مصدر نيابي للجديد أن "نواب كتلة الاعتدال الوطني نُصحوا بالتروي وبإعطاء المبادرة كل الوقت اللازم لتكون المشاورات عنوان مرحلة  تمهيدية بانتظار أي تحول خارجي يسمح بالسير قدما في الملف الرئاسي".
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