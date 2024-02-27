Advertisement

لبنان

مساء اليوم... إطلاق نار على شخصين

Lebanon 24
27-02-2024 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1169129-638446641265029681.jpg
Doc-P-1169129-638446641265029681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.م وخ.م أطلقا النار على م.م وخ.م، في منطقة جبل محسن، أمام محلات مرعي، من دون وقوع إصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار بين الجيش ومطلوبين وسقوط جريح.. هذا ما يجري في بريتال
lebanon 24
28/02/2024 02:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في مترو نيويورك.. وسقوط اصابات
lebanon 24
28/02/2024 02:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في الناعمة... اطلاق نار واصابة مواطن!
lebanon 24
28/02/2024 02:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى
lebanon 24
28/02/2024 02:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل محسن

اطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:37 | 2024-02-27
16:02 | 2024-02-27
15:47 | 2024-02-27
15:42 | 2024-02-27
15:12 | 2024-02-27
14:53 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24