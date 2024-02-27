ما حقيقة تلقي سكان بلدة جنوبيّة تهديداً؟

أشارت بلدية الصرفند في بيان توضيحيّ، إلى أنّه "لم تردّ اي اتصالات ناتجه عن تهديد لسكان ضهور بلدة الصرفند، انما الموضوع عبارة عن مقلب بين احد الأشخاص وصديقه، وسوف يتم احالة المدعو إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية لاتخاذ الاجرائات القانونية بحقه".

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