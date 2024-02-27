قال وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، إنّ "تل أبيب لن تنتظر حتى يُقرّر "حزب الله" من تلقاء نفسه الإنسحاب إلى ما بعد الليطاني"، وأشار إلى أنّ "الساعة الرملية تنفد".

وأضاف كاتس خلال لقاء مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، الذي جاء لزيارة إسرائيل، أنّ "الحرب هذه المرة لن تكون مماثلة لعام 2006. هذه المرة ستتضرر مرافق لبنان وبنيته التحتية". (روسيا اليوم)