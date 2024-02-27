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لبنان

جريحان في حادث سير على طريق عام البرغليه

Lebanon 24
27-02-2024 | 15:42
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نقل عناصر من الدفاع المدني ريحين الى المستشفى اللبناني الايطالي، اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع على طريق عام البرغليه - صور.
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حادث سير

البرغلية

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