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لبنان

بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة

Lebanon 24
27-02-2024 | 15:47
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نشرت صفحة "Lebanese fishermen الصياد اللبناني" عبر "فيسبوك"، فيديو لظهور فقمة، في البحر، قبالة منطقة خلدة.
 
 
وقام أحد الصيادين خلال رحلة صيد، برصد الفقمة، ووثّق مرورها أمامه، من خلال تصويرها بهاتفه. (رصد لبنان 24)
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