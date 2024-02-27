Advertisement

لبنان

هل قررت "إسرائيل" فصل الجبهات بين غزة ولبنان؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1169225-638446957814436846.jpeg
Doc-P-1169225-638446957814436846.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب محمد علوش في" الديار": مع نهاية الشهر الماضي، حمل موفدون دوليون زاروا لبنان رسائل مقلقة عنوانها بأن "اسرائيل قررت فصل جبهة الجنوب بوجه حركة حماس، عن جبهة الشمال بوجه حزب الله".
 

لم يعد يُخفى على أحد أن موقف حزب الله بخصوص هدنة محتملة في غزة هو أن الحزب سيوقف عملياته في لبنان، ولكن بحسب كلام وزير الحرب "الاسرائيلي" فإن العدو لن يتوقف حتى "يستسلم الحزب"، وهنا بيت القصيد، فهل أصبحت جبهة الجنوب اللبناني منفصلة عن غزة في العقل "الاسرائيلي"؟
Advertisement
مصلحة "الاسرائيلي" قد لا تكون بسريان هدنة غزة على لبنان، لتسريع الوصول الى خلاصات على هذه الجبهة، خاصة أن في "اسرائيل" مَن يعتقد أن هذا النوع من الحروب مع حزب الله وإن كان مكلفاً على صعيد التوقيت، إلا أنه مفيداً على صعيد الاهداف والنتائج.
الضابط لهذه المسألة قد يكون الأميركي نفسه، فهو يسعى الى سريان الهدنة على لبنان، وبنفس الوقت فصل الجبهات، بحيث لا تؤدي عودة العملية العسكرية في غزة الى عودة الأعمال القتالية في لبنان، وهو ما يبدو شبه مستحيل في أدبيات حزب الله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:05 | 2024-02-28
02:00 | 2024-02-28
01:56 | 2024-02-28
01:45 | 2024-02-28
01:39 | 2024-02-28
01:30 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24