إسرائيل تريد حلا دبلوماسيا في جبهة لبنان.. هذا ما كشفته واشنطن

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أكدت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء ان الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التوتر بين إسرائيل وحزب الله، وأضافت أن إسرائيل أكدت لواشنطن أنها تريد حلا دبلوماسيا للقضية.وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في إفادة صحفية يومية إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا يتعين مواجهته، وواشنطن تتبع مسارا دبلوماسيا لحل المشكلة.وأضاف: لا نريد أن نرى أيا من الجانبين يصعّد الصراع في الشمال وفي الواقع قالت حكومة إسرائيل علنا، وأكدت لنا في جلسات خاصة أنها تريد اتباع مسار دبلوماسي.وتابع: "هذا ما سنواصل اتباعه، وفي نهاية المطاف، هذا سيجعل العمل العسكري غير ضروري".وجاءت تصريحات ميلر بعدما أعلن حزب الله انه أطلق وابلا من الصواريخ على قاعدة مراقبة جوية إسرائيلية في وقت سابق أمس الثلاثاء ردا على أعمق هجوم للجيش الإسرائيلي حتى الآن على الأراضي اللبنانية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا جراء الهجوم الصاروخي. (سكاي نيوز)