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لبنان

صباح اليوم.. العثور على قنبلة في جبل البداوي!

Lebanon 24
28-02-2024 | 00:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عثر صباح اليوم على قنبلة في منطقة جبل البداوي قبل مفرق مدرسة روضة السلام.

وبحسب المعلومات، فقد حضرت دورية من المخابرات الى المكان بانتظار الخبير العسكري في الجيش للوصول والكشف على القنبلة، بينما منع المواطنون من الاقتراب.
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