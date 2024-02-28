صدور جدول أسعار جديد للمحروقات اليوم!

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مع استمرار الإضراب الذي ينفذه موظفو القطاع العام تأخّر صدور جدول أسعار المحروقات من قبل المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة، هذا الأمر شكّل مصدر قلق من قبل موزعي المحروقات في لبنان الذين أطلقوا تحذيرات لايجاد حلول سريعة تفادياً لوقوع أزمة محروقات.وفي هذا الإطار، أشار رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون عبر "لبنان 24" إلى ان "المحروقات تُباع حاليا على أساس الجدول الذي صدر يوم الجمعة الماضي"، مُطالبا بإيجاد حل سريع لإضراب موظفي القطاع العام".وحذر زينون من انه "في حال استمرار الإضراب ستنشط السوق السوداء وبخاصة اننا لا نزال في فصل الشتاء والناس لا تزال بحاجة للغاز للتدفئة".وكشف زينون انه "سيصدر اليوم جدول أسعار جديد للمحروقات"، داعيا المواطنين لتعبئة كل ما لديهم من قوارير غاز وشراء قوارير إضافية وتخزين البنزين والمازوت لأن لبنان "بلد المُفاجآت"، كما قال.كما حذر زينون في الختام من ان "استمرار الإضراب سيؤدي إلى انقطاع المازوت وبالتالي توقف عمل مولدات الكهرباء ما سيؤدي إلى شل البلد".