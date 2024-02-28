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لبنان

للوصول إلى المدرسة في طرابلس.. انزلقت دراجته النارية وعلى متنها طفل

Lebanon 24
28-02-2024 | 00:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دراجة نارية يقودها احد الاشخاص وبرفقته طفل، انزلقت اثناء توجهه الى المدرسة وذلك على طريق مشروع القبة نزولاً مقابل مسجد البشير في طرابلس. 

وافادت مصادر ميدانية عن وقوع اصابة حرجة جرى نقلها بواسطة سيارة مدنية الى احدى مستشفيات المنطقة.
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