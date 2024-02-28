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لبنان

بماذا نصح "سفير فوق العادة" نوابا "بالهوا سوا"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-02-2024 | 01:15
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أسدى سفير عربي وازن في الحياة السياسية اللبنانية وخاصةً في هذه المرحلة المفصلية نصيحة الى عدد من النواب الذين يشكلون تكتلا مستقلا ويتناغمون مع توجهات الدولة التي يمثلها السفير، بأنه لا يكفي أن يشكلوا تكتلا ويتكتلوا في ما بينهم، بل عليهم أن ينخرطوا في الحياة السياسية ويكون لهم رأي في الملفات المطروحة وخاصةً الوطنية منها مثل إنتخاب رئيس للجمهورية وغيرها وأن يقوموا بإتصالات مع زملائهم لهذه الغاية، لكي يكون تواجدهم نافعاً وفعالاً ويمثلون خير تمثيل أهلهم وطائفتهم، حتى لا يُقال أن هناك فراغا ما.
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السفير، وبحسب المصدر، أسدى هذه النصيحة للنواب في لقائه معهم، من منطلق المحبة والنوايا الطيبة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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