السفراء يستأنفون تحركهم وايجابية كبيرة من بري

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من المتوقع أن يستأنف سفراء اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية نشاطهم مع المسؤولين والاطراف السياسيين اللبنانيين، في محاولة جديدة لتحريك مسعاهم للوصول الى حل للازمة المرتبطة بالشغور في سدة رئاسة الجمهورية. وستكون لهؤلاء السفراء مواعيد جديدة في الايام المقبلة.في المقابل، يصر اكثر من طرف معني بالأزمة السياسية والمعركة العسكرية في الجنوب على "أن الوصول الى تسوية داخلية غير ممكن قبل وقف اطلاق النار في لبنان وغزة، وان كل التحركات السياسية التي تحصل بهدف تحقيق قفزات نحو الحلّ الداخلي تهدف الى تضييع الوقت وملء الفراغ في الحياة السياسية الداخلية".وترى مصادر مطلعة أنه "وبالرغم من وجهة النظر هذه، الا ان جميع الافرقاء الداخليين والخارجيين الذين يسعون الى الوصول لحلّ ويبادرون بإتجاه القوى المعنية، يجمعون على ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتعامل بإيجابية كبيرة مع اي تواصل معه بهدف الذهاب الى حوار او الى تدوير للزوايا".وتقول المصادر "إن بري مستعد للانفتاح على ألد خصومه الداخليين تحت عنوان التحاور او التشاور للوصول الى حلول مشتركة في الملف الرئاسي والملفات العالقة الاخرى، وهذا ما يظهره بشكل علني حتى لو لم يكن الحوار السياسي هو ذاك الذي دعا اليه في مجلس النواب قبل اشهر".