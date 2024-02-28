طلعات استكشافية اسرائيلية تخرق الهدوء الحذر... كيف يبدو الوضع جنوباً؟

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لا يزال الهدوء الحذر يخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة.وأفادت مندوبة لبنان 24 بأن هذا الهدوء الحذر يخرقه منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والمنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي وياتي ذلك مع تصعيد الاعتداءات الاسرائلية التي استهدفت أطراف مزرعة حلتا واطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهبارية.ويأتي ذلك مع قصف مدفعي وصاروخي مركزين للمقاومة الإسلامية استهدف مواقع اسرائيلية في السماقة رويسات العلم وتلة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة، وحتى صباح اليوم لا تزال المنطقة تشهد تحليقا شبه متواصل للمسيرات الإسرائيلية وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي وجبل صافي في البقاع الشرقي.