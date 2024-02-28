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لبنان

عشرات الصواريخ تطلق من الجنوب باتحاه الشمال الاسرائيلي.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
28-02-2024 | 01:56
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أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صافرات الانذار في مستعمرة كريات شمونة في شمال اسرائيل.
وأشارت المعلومات الى ان صلية صاروخية اطلقها عناصر من حزب الله بإتجاه الأراضي الفلسطينية شمال اسرائيل ما ادى الى تفعيل للقبة الحديدية وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة الحدودية.
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