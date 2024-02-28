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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

Lebanon 24
28-02-2024 | 02:05
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 9 آلاف ليرة وقارورة الغاز ألف ليرة،  فيما تراجع سعر صفيحة المازوت  آلف ليرة وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.641.000 ليرة لبنانية
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البنزين 98 أوكتان: 1.679.000 ليرة لبنانية 

المازوت: 1.613.000 ليرة لبنانية 

الغاز:944.000 ليرة لبنانية.
 

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