ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 9 آلاف ليرة وقارورة الغاز ألف ليرة، فيما تراجع سعر صفيحة المازوت آلف ليرة وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.641.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.679.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.613.000 ليرة لبنانيةالغاز:944.000 ليرة لبنانية.