أصوات انفجارات في اجواء قرى القطاع الشرقي.. ما طبيعتها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أصوات انفجارات سمعت في اجواء قرى القطاع الشرقي.



وبحسب المعلومات، فهذه الأصوات ناجمة عن انفجار صواريخ اعتراضية اطلقتها قوات الجيش الاسرائيلي.

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