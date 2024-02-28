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لبنان

توضيح من وزير الدفاع.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
28-02-2024 | 02:42
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الاتي :
نشرت صحيفة "الشرق الاوسط " في عددها الصادر اليوم تصريحاً لوزير الدفاع الوطني واوردت عنواناً له في الصفحة الاولى لا ينطبق مع المضمون بل جاء مجتزأ ومشوِّها لما قاله الوزير لاسيما لجهة ما ورد عن عدم "جهوزية" الجيش للقتال .
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والصحيح ان وزير الدفاع تحدث عن الصعوبات التي تواجه العسكريين في ادائهم لمهامهم الدفاعية وابرزها عدم كفاية تعويضاتهم المالية  وانعكاس الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على حياتهم مع عائلاتهم وضعف التجهيزات العسكرية والحاجة الى دعم الدول الشقيقة والصديقة كي يتمكن الجيش من القيام بكل ما يطلب منه لاسيما ما ورد في القرار ١٧٠١ .
ان وزير الدفاع الوطني ، ابن المؤسسة العسكرية والذي عايش مسيرتها المشرّفة وتضحيات شهدائها ورجالها
يعتز بابناء هذه المؤسسة ويفاخر بانجازاتهم الوطنية القديمة منها والحديثة ، وهو عندما يطالب المجتمع الدولي بدعم الجيش انما يدرك ان مثل هذا الدعم يعزز قدرات الجيش القتالية ويؤمن الجهوزية المطلوبة ، وهذا ما قاله في تصريحه الى "الشرق الاوسط "، فاقتضى التوضيح .
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