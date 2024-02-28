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لبنان

نقولا نحاس: الإمكانيات المتوافرة هي التي تحدد الخيارات

Lebanon 24
28-02-2024 | 02:47
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رأى مستشار رئيس الحكومة السابق نقولا نحاس ان "لا بد ان يخرج الدخان الأبيض من الحكومة فيما خص التعويضات لموظفي الإدارة العامة. فالخيارات قليلة والإمكانات معروفة. آملاً ان نتمكن من انصاف الموظفين والتوقف عن تعطيل المرافق العامة".
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وفي حديث اذاعي لفت نحاس الى ان "العديد من الفرقاء يتعاطون مع هذا الملف، ولكل وجهة نظره لهذا يكثر التعارض بما خص الامور المطروحة ما يؤخر الحلحلة".
واكد ان "الزيادة ليست بيد الحكومة، لافتاً الى ضرورة ان يتلاقى الجميع عند نقطة معينة تنهي الازمة التي تلحق الضرر بالجميع من دون استثناء".

واعتبر ان "الامكانيات المتوافرة هي التي تحدد الخيارات لان هذا الامر متعلق بالإصلاحات الأساسية التي لا يمكن للحكومة تحقيقها من دون قرار سياسي جدي".
وعن خطة تعافي المصارف قال نحاس انها "مشروع مطروح للبحث وتلقي الملاحظات وعن اعتراض بعض الوزراء قال ان السلبية تؤدي الى التعطيل وتضر بالمودع اولاً".
 
وحذر من الفراغ القانوني قائلاً ان الأولوية هي لمشروع قانون عادل ينصف الناس.
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