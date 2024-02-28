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لبنان

في انطلياس.. سرقوا سيارته العمومية

Lebanon 24
28-02-2024 | 02:55
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أقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع هيونداي سوداء اللون تحمل لوحة عمومية، تعود ملكيتها للمواطن "و. ب" في منطقة انطلياس - ساحل المتن.

وعلم ان صاحبها قد توجه الى الفصيلة المعنية في قوى الامن الداخلي للادعاء ضد مجهول.
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