في انطلياس.. سرقوا سيارته العمومية

Advertisement

أقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع هيونداي سوداء اللون تحمل لوحة عمومية، تعود ملكيتها للمواطن "و. ب" في منطقة انطلياس - ساحل المتن.وعلم ان صاحبها قد توجه الى الفصيلة المعنية في قوى الامن الداخلي للادعاء ضد مجهول.