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لبنان

كم بلغ دولار السوق الموازية صباح اليوم؟

Lebanon 24
28-02-2024 | 03:02
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين الـ89500  و 89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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