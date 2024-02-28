اللحم الهندي يغزو الأسواق... هل من داع للقلق؟

في الأزمات المعيشية، اللحم الهندي يغزو الأسواق، والتجار يغشون بخلطه مع اللحم البلدي، ما يخلق بلبلة في ما يخص الأمن الغذائي، ويبدو أن القضية تنافسية قائمة على حرب تجارية بعد التراجع الكبير في استيراد اللحوم الحية والمبرّدة في مقابل ارتفاع حجم استيراد اللحوم المجلّدة الأرخص سعراً من الأولى.

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وأكد أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان أن "استيراد المواشي الحية في العام 2023 كان أفضل بالمقارنة مع العام 2022"، مشيراً الى ان "الكميات المستوردة من المواشي الحية في العام 2023 وصلت الى ما بين 40 و 50% مقارنة مع نسبة الإستيراد التي كانت عليها قبل الأزمة الإقتصادية التي مازال يشهدها لبنان منذ 4 سنوات".

وأشار عيد إلى "إرتفاع في إستيراد كميات اللحوم المثلجة والمبردة خصوصاً اللحم المثلج الهندي"، ونَبَّه الى أن "اللحوم المجمدة تغزو الأسواق وبارقام كبيرة وبشكل مخيف".



هل اللحم الهندي يسمّم؟



يقول عيد أن "اللحم الهندي هو لحم الجاموس ومثلج يتم إستيراده من الهند، ويبلغ سعره نصف سعر الطازج وحتى نصف سعر المثلج والمبرد من أنواع أخرى كالبرازيلي والأوروبي، والأخطر هو أن المواطنين يأكلون لحماً هندياً من دون أن يعلموا أنه هندي".



ويضيف: "في أغلب الأحيان يتسبب اللحم الهندي بحالات تسمم، ذلك لأنه يتم تذويب اللحم وتبريده وإعادة تثليجه عدة مرات".



ووجه عيد نصيحة إلى كافة المواطنين بـ "ضرورة ضمان الطريقة التي يختارونها عند شرائهم اللحوم وإختيار اللحوم الطازجة".





ما الفرق بين اللحم البرازيلي والهندي؟



الفرق بين اللحوم البرازيلية واللحوم الهندية، أن اللحوم البرازيلية هي لحم بقري، بينما اللحوم الهندية هي لحم جاموس، ومن المعروف أن لحم البقر أكثر صحة، وغني بالفيتامينات، ودهونه أقل، لذا فهو يعتبر الأفضل. ويضيف: "في أغلب الأحيان يتسبب اللحم الهندي بحالات تسمم، ذلك لأنه يتم تذويب اللحم وتبريده وإعادة تثليجه عدة مرات".ووجه عيد نصيحة إلى كافة المواطنين بـ "ضرورة ضمان الطريقة التي يختارونها عند شرائهم اللحوم وإختيار اللحوم الطازجة".الفرق بين اللحوم البرازيلية واللحوم الهندية، أن اللحوم البرازيلية هي لحم بقري، بينما اللحوم الهندية هي لحم جاموس، ومن المعروف أن لحم البقر أكثر صحة، وغني بالفيتامينات، ودهونه أقل، لذا فهو يعتبر الأفضل.

ومن وجهة النظر الفيزيائية والكيميائية، أجريت دراسة مقارنة بين اللحوم، وكان الهدف الرئيسي من الدراسة الحالية هو مقارنة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية للحوم الأبقار البرازيلية المستوردة واللحوم الهندية المستوردة.



وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى البروتين الكلي والدهون والبروتين الكلي الذائب وانخفاض قابلية ذوبان الكولاجين لعينات أغلفة لحوم الجاموس الهندي المجمدة المستوردة.

أما من حيث اللون والطعم، فلا يوجد فرق كبير بين اللحوم البرازيلية واللحوم الهندية، فكلاهما مستورد، ولكن سبب الاختلاف هو طريقة التخزين وفترة التخزين وطرق التعامل مع اللحوم.

ومن المعروف أن اللحوم تحتوي على الكثير من الفيتامينات، وهي موجودة أكثر في اللحوم البرازيلية من الهندية.



معايير اختيار قطعة لحم سليمة



وفق ما نشره موقع "Health line"، عليكم اتباع المعايير التالية عند شراء اللحم:



- تجنب اللحم ذو اللون البني الداكن أو اللون غير الطبيعي أو ذو الرائحة النفاذة.



- الابتعاد عن اللحم الجاف أو الطري والانتباه إلى القوام المناسب.



- تجنب شراء أي لحم تعرض الكيس الخارجي المخزن داخله للقطع أو التلف، حيث تزداد فرصة تعرض اللحم للهواء والبكتيريا الضارة.