ترسانة حزب الله: ما خُفي أعظم وإخماد الحرب رهن دولتين

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رسائلُ بالدم، وتفاوضٌ بالنار، على طول الجبهة الجنوبيّة الحدوديّة للبنان مع الأراضي الفلسطينّية المحتلّة. الأيام الأخيرة شهدت تصعيدًا خطيرًا، أخرج العمليات من إطارها المتعارف عليه، منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، حيث وسّعت اسرائيل نطاق عملياتها لتصل إلى عمق الجنوب وبعلبك، وطالت غاراتها مبانٍ سكنيّة وأرواحًا مدنيّة. في المقابل أوصلت المقاومة صواريخها إلى الجليل الأعلى، متخطيّةً القبّة الحديديّة، قُصفت قاعدة صفد، الواقعة على بعد 15 كيلو مترًا، لم يتبنَّ حزب الله العملية ولم ينفِ، ارتفعت السقوف كثيرًا، ساد الرعب هنا وهناك. كل ذلك يحصل بالتوازي مع فشل المساعي الدبلوماسية في إنهاء الحرب، وسقوط المبادرات، الواحدة تلو الأخرى، على خلفيّة التعنّت الإسرائيلي. يستدرج العدو المقاومة لتحذو حذوه، وحيال مشهدية الميدان الملتهب، يتعاظم السؤال ومعه الخوف:هل بدأت تتحول الميني حرب جنوب لبنان إلى حرب مفتوحة وشاملة؟ أم أنّ الفريقين يلهبان الميدان بقصد تحسين الشروط في عملية التفاوض؟طيلة أشهر الحرب، لم تتوقف اسرائيل عن التهويل بحرب مدمّرة في لبنان وعاصمته بيروت، على غرار حربها على غزة، آخر تهديداتها ما أعلنه بالأمس عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن استعدادهم "لصدور الأمر الذي سيتعيّن علينا فيه توسيع العمليات ضدّ الحزب في لبنان". يدرك الإسرائيلي أنّ الأمر ليس نزهة، لاسيّما وأنّ قدرات حماس لا تقارن بقدرات حزب الله، لكن ذلك وحده لا يشكّل تأكيدًا على عدم إشعال حرب مفتوحة، خصوصًا أنه ليس أمام نتنياهو سوى الهروب إلى الأمام، بعد فشله في تحقيق أيّ من أهدافه المعلنة في غزة. بالتوازي فشلت الجهود الدبلوماسية في إنجاز تسوية، وبقي الميدان مشتعلًا ومُهيّئًا لتفجير المعركة الكبرى في أيّ لحظة، فماذا تقول لغة الميدان؟بالنظر إلى المسار العسكري الذي اتبعه حزب الله منذ الثامن من تشرين الأول، وفق معادلته القائمة على "الإشغال والإسناد" تجاوزت عملياته الألف عملية، يقول الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب في حديثه لـ "لبنان 24" وذلك يُظهر إمكاناته العسكرية وترسانته الصاروخية "رغم المعارك اليومية استخدم الحزب فقط صاروخين من صواريخه القريبة المدى "الكورنيت" الروسي و"بركان" القادر على حمل رأس متفجر بمقدار 500 كلغ غرام متفجرات. أمّا صواريخه الاستراتيجيّة البعيدة المدى مثل "كروز" و"فجر" و"أبابيل OP" فلم يستخدمها بعد. كما أنّ إطلاقه 62 صاروخًا دفعة واحدة، على قاعدة ميرون الإسرائيليّة للمراقبة الجويّة، كردّ أوّلي على اغتيال العاروري، شكّل مؤشرًا أنّه لا زال يستطيع التدخل بقوّة، متى أراد. مجريات الميدان تؤكد أنّ الحزب استعدّ لمرحلة طويلة، ولديه احتياطي كبير من الصواريخ، ولم يستخدم من قوته أكثر من 10%. يضاف إلى ذلك عامل مهم، وهو عدم اعتراض بيئته على القتال، على رغم نزوح الاف الجنوبيين. فيما يتظاهر النازحون من المستعمرات الاسرائيليّة في مناطق الشمال يوميًّا، ويشكّلون قوّة ضاغطة على حكومة نتنياهو. بالمقابل يعدّ العدو الإسرائيلي نفسه كذلك لسيناريو عسكري قوي. وقد عمل على إخراج معظم قواته من وسط غزة، مقللًا من استنزافهم في كامل القطاع، وركّز جهده باتجاه رفح. بالتزامن استقدم أربع فرق إلى الحدود مع لبنان، وأجرى مناورة في تضاريس تحاكي الحدود الشمالية في إطار ما سماه "رفع الجاهزية"، واستعراضه للقوة يعني أنّه لا زال يحظى بدعم أميركي قويّ".يملك الفريقان ما يكفي من أدوات الحرب، لإبقاء نار الميدان ملتهبة في الوقت الذي يسبق التوصّل إلى حلّ سياسي معين، يلفت ملاعب، مرجّحا أن يستمر إشعال النار إلى حين انضاج طبخة سياسية، لتقديمها على الموائد الدبلوماسية. أما على المستوى الأشمل، فيدل استمرار القتال على عدم تبلور اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بعد، والجهتان تسعيان لذلك، وكلام وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان من بيروت في زيارته الأخيرة حول التهدئة وتجنّب التصعيد، يصب في هذا الاتجاه، علمًا أنّ الإيراني ومنذ عملية طوفان الأقصى انخرط في جهود دبلوماسية كبيرة، بالتوازي مع رسائله العسكرية من لبنان إلى اليمن مرورًا بالعراق. أمّا الأميركي فوقف منذ اللحظة الأولى بوجه الضغوط تجاه العملية العسكرية الاسرائيلية الانتقاميّة، محاولًا عبر كبار دبلوماسييه عزل الخارج عن العملية حتى تتمكّن اسرائيل من إتمامها، وهدفه عدم ترك اسرائيل تحت التهديد مستقبلًا، ليس في غزة فقط وإنّما على الحدود الشماليّة. لكن هذه استراتيجية لم تنجح حتى اليوم، ولن تنجح، باعتقاد ملاعب "طالما أنّ الفلسطينيين لديهم أسلحتهم وقرارهم، كما أنّ الهدف الأميركي الإسرائيلي المشترك بانهاء وجود ايران في المنطقة دونه صعوبات جليّة، حيث زوّدت ايران أذرعها في المنطقة بمستشارين وتقنيات قتاليّة مهمة، ولا زالت تملك أوراقًا. انطلاقًا من هذه الصورة، اذا لم تُحل سياسيًّا بين ايران والولايات المتحدة، سيبقى الفريقان على استعداد لاكمال المسار العسكري".ما نشهده في الميدان من تصعيد ليس توسعة ساحات القتال أو تطويرها نحو حرب شاملة وفق ملاعب "بل عبارة عن تطوير بنك الأهداف، بعد سقوط قواعد الإشتباك. ومن المرجح أن يستمر الوضع على هذه الحال من القتال، من دون الدخول بحرب مفتوحة".استعراض الواقع الميداني في مرحلته الثالثة، يظهر كيف انتقلت اسرائيل إلى "الاستهداف الذكي" أو عمليات الاغتيال، حصل ذلك بناءً على نصيحة أميركية بالتقليل من قتل المدنيين واغتيال القادة، وفق ملاعب، لذلك شهدنا مروحة من الاستهدافات خارج غزة، في سياقها يأتي انفجار كرمال في طهران قرب مقبرة قاسم سليماني، واغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبيّة، و أبو باقر الساعدي القيادي في كتائب حزب الله العراقي في بغداد، وشخصيات من المقاومة جنوب لبنان، ومستشار الحرس الثوري الإيراني سعيد علي دادي في دمشق. بالمقابل محور المقاومة ردّ في أكثر من مكان، ضمن معادلة وحدة الساحات، من صواريخ الحوثيين التي استهدفت 39 سفينة في البحر الأحمر، إلى قصف إيلات بصواريخ لا زالت في دائرة التكتّم حول مصدرها، وصولًا إلى صواريخ الحزب من جنوب لبنان، حيث حصلت عمليتان نوعيتان، أحدثتا تغييرًا في المعادلة "الأولى استهداف قيادة المنطقة الشمالية في صفد، عند السادسة صباحًا برشقة صواريخ، تجاوز أحداها القبّة الحديديّة، وأصاب هدفه محقّقًا إصابات كبيرة، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى رمزية ودلالة عملية صفد، بما تعنيه من استخدام المقاومة صاروخًا لم يُستخدم سابقًا، كما لم تنطلق صفارات الإنذار، ما يطرح سؤالًا عن امتلاك حزب الله أجهزة تشويش، وهو احتمال قائم، كما أنّ عدم تبنيّ الحزب عملية صفد، شكّل تكتيكًا ذكيًّا أربك العدو حيال مصدر الصاروخ، وامكانية أن يكون قد أُطلق من خارج لبنان. أمّا العملية النوعيّة الثانية، فكانت وصول طائرة مسيّرة إلى مدينة طبريا على مقربة من منزل أحد الوزراء الاسرائيليين، وقد اجتازت مسافة 50 كلم داخل الأجواء الإسرائيليّة، وقيل إنّها لم تنفجر، وهذا يشير إلى امتلاك المقاومة معداتٍ حديثة، أو إلى ضعف في الأجهزة الإسرائيليّة".