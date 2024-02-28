يروّج المخدّرات في الشّمال.. هكذا أوقفته "المعلومات"!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق الشمال.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى "ع. ه" (مواليد عام 1968، سوري).بتاريخ 24-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة القبّة – طرابلس، على متن دراجة آلية نوع "150V" لون أسود تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط 8 أكياس نايلون بداخلها مادّة الهيرويين، مبالغ مالية من عملات مختلفة وهاتفين خليويين.بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن على متن الدّراجة.تم حجز الدّراجة الآلية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".