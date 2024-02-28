Advertisement

لبنان

يروّج المخدّرات في الشّمال.. هكذا أوقفته "المعلومات"!

Lebanon 24
28-02-2024 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1169334-638447120637900518.jpeg
Doc-P-1169334-638447120637900518.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي: 

نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق الشمال.
Advertisement

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى "ع. ه" (مواليد عام 1968، سوري).

بتاريخ 24-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة القبّة – طرابلس، على متن دراجة آلية نوع "150V" لون أسود تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط 8 أكياس نايلون بداخلها مادّة الهيرويين، مبالغ مالية من عملات مختلفة وهاتفين خليويين.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن على متن الدّراجة.

تم حجز الدّراجة الآلية عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-02-28
05:35 | 2024-02-28
05:02 | 2024-02-28
05:00 | 2024-02-28
04:44 | 2024-02-28
04:41 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24