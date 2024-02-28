"القسام" تتبنى اطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه شمال اسرائيل.. وهذا ما أعلنته

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها قصفت من جنوب لبنان موقعين عسكريين في شمال إسرائيل بـ40 صاروخاً من طراز "غراد".وأضافت في بيان على تليغرام أنها استهدفت مقر "اللواء الشرقي 769" وثكنة المطار في بيت هلل في شمال إسرائيل.وأضافت أن هذا القصف يأتي في سياق الرد على الأحداث في قطاع غزة، ومقتل قيادات ومقاتلين بالضاحية الجنوبية في لبنان.