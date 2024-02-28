حادث بين سيارة ودراجة نارية.. ومقتل سائق الأخيرة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد بيروت بإتجاه الميناء طرابلس، أسفر عن قتيل وهو سائق الدراجة النارية.



وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة والصليب الاحمر اللبناني الى المكان، مع تسجيل زحمة سير خانقة.

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