طقس مستقر ودافئ يسيطر على لبنان... الى متى يستمر؟

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تؤدي منطقة من الضغط الجوي المرتفع حالياً الى طقس مستقر كلياً ودافئ نهاراً ويستمر لغاية مساء يوم السبت المقبل، ليعود ويتأثر لبنان بمنخفض جوي معتاد بين ليل السبت والاثنين حيث يتحول الطقس الى ممطر احيانًا خصوصاً قبل ظهر الاحد، مع انخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية.في التفاصيل:الاربعاء:١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و٢٢ ساحلا وبين ٣ و١٧ بقاعاً وبين ٧ و١٥ على الـ ١٠٠٠٢- الجوّ: قليل السحب٣- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و٩٥ ٪٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa٦- الرؤية : جيدة٧- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.الخميس: مستقر ومشمس اجمالا ورطوبة منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٣ و١٩ بقاعاً وبين ٧ و١٧ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.الجمعة: مستقر غائم جزئياً بسحب عالية.