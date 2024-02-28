شعبة المعلومات أوقفت سائق سيارة... صدم رجلاً وفرّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت م.ط، بعدما صدم بسيارته رجلاً كان على متن دراجة ناريّة، على أوتوستراد بيروت - طرابلس.

وتُوفي سائق الدراجة الناريّة، بينما فرّ م.ط بعد حصول الحادث.