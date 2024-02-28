Advertisement

لبنان

شعبة المعلومات أوقفت سائق سيارة... صدم رجلاً وفرّ

Lebanon 24
28-02-2024 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1169389-638447209647513467.jpg
Doc-P-1169389-638447209647513467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت م.ط، بعدما صدم بسيارته رجلاً كان على متن دراجة ناريّة، على أوتوستراد بيروت - طرابلس.
 
 
وتُوفي سائق الدراجة الناريّة، بينما فرّ م.ط بعد حصول الحادث.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": عدد من العسكريين المتقاعدين قطعوا الطريق امام سرايا طرابلس باتجاه واحد للمطالبة بحقوقهم
lebanon 24
28/02/2024 15:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شعبة المعلومات أوقفت ب.ح في محلة طلعة رفاعية في طرابلس وبحقه عدّة مذكرات توقيف
lebanon 24
28/02/2024 15:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قطع طريق البالما في طرابلس تضامناً مع حقوق العسكريين المتقاعدين
lebanon 24
28/02/2024 15:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى: طرابلس مؤهلة لأن تكون العاصمة الإقتصادية للبنان
lebanon 24
28/02/2024 15:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حادث سير

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2024-02-28
08:48 | 2024-02-28
08:44 | 2024-02-28
08:38 | 2024-02-28
08:36 | 2024-02-28
08:33 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24