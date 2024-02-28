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لبنان

قرب إحدى الوزارات... إليكم بالصورة ما جرى

Lebanon 24
28-02-2024 | 06:19
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سقطت حاوية عن شاحنة على أوتوستراد اميل لحود - كورنيش النهر، قرب وزارة الطاقة.
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ لا إصابات جراء الحادث.
 
 
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كورنيش النهر

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