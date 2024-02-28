تخلّله إطلاق نار... إشكال بين أولاد العمّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين أولاد العمّ، في محلة الشلفة في أبي سمراء.

وتطوّر الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل إصابات.

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وعلى الفور حضرت دورية من المخابرات والجيش الى المكان، وباشرت تحقيقاتها، وتعمل على ملاحقة مُطلقي النار.