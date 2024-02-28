بالصورة: موقوفان بجرم سلب بقوّة السّلاح وانتحال صفة أمنيّة.. هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة شخصَين، أوقفا في محلّة جادّة عبد النّاصر / مستديرة الطيّونة - بيروت، للاشتباه بقيامهما بسلب أحد المواطنين، بقوّة السّلاح، الذي ادّعى ضدّهما بجرم سلب وانتحال صفة أمنيّة. كذلك فعلت إحدى المواطنات، التي ادّعت ضدّهما بجرم سرقة هاتفها الخلوي من داخل محلّها في فرن الشّبّاك، وهما: - ش. خ. (من مواليد عام 1988، لبناني)، ص. م. (من مواليد عام 1993، لبنانيّة)وتبيّن أنّهما من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات وتهديد ومحاولة قتل وسرقة وتسهيل دعارة وضرب وإيذاء. كما تبيّن أنّهما يتعاطيان المخدّرات.لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، الاتّصال بفصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 611019-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.