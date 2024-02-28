تفاصيل تُكشف عن فادي ابراهيم... كان من شدّة الألم يقول "لحقوني"

كشف نقيب الممثلين نعمة بدوي، أنّ الدولة تابعت الممثل الراحل فادي ابراهيم قبل 3 سنوات، وقامت بتغطية الجزء المُتعلّق بغسيل الكلى في المرحلة الأخيرة.

وأضاف بدوي: "أمّا علاج ابراهيم وبتر قدمه، فقد تكفّل فيهما أصدقاء الراحل".

وأشار إلى أنّ ابراهيم حافظ على ابتسامته، حتّى بعد بتر رجله وأصابع يده، وكان ينوي لو خرج من المستشفى، تمثيل مشهد مسرحيّ عن ميّ زيادة وجبران خليل جبران.

وقال بدوي: "كنت قول بدو يطلع من المستشفى، بس القدر خذلني وخذل فادي".

وبكى بدوي تأثراً عندما أشار إلى أنّ ابراهيم تُوفي في يوم عيد ميلاده.

أما المخرجة كارولين ميلان، فكشفت أنّ فادي كان يُعاني قبل دخوله إلى المستشفى، لأنّه كان يُريد إنهاء تصوير مسلسله، وكان يقول "لحقوني" من الألم.

وأضافت أنّه كان يصل إلى موقع التصوير قبل ساعة، لإلقاء التحيّة على الجميع، وكان إنساناً مُحبّاً، وكان يحمل ألمه بابتسامة.