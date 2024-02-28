17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحرّك المتقاعدين العسكريين "قنبلة موقوتة" ستنفجر بهم وبغيرهم
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-02-2024
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا شك في أن مشكلة المتقاعدين العسكريين هي جزء من مشكلة اجتماعية أكبر بكثير، وهي تطال بتداعياتها شريحة واسعة من اللبنانيين، وبالأخص موظفي القطاع العام، الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية، ومن بينهم عناصر القوى الأمنية، الذين لا يزالون يقومون بواجباتهم الوطنية على أكمل وجه على رغم الظروف المعيشية الصعبة.
Advertisement
فرئيس الحكومة ومعه جميع الوزراء يعون تمامًا حجم هذه المشاكل، التي تطاول جميع اللبنانيين، وليس المتقاعدين العسكريين لوحدهم فقط، ولكن أوضاع المالية العامة في البلاد لا تسمح لأي كان بأن يتجاوز سقف الانفاق، لأن هذا يعني إدخال البلاد في أزمة مالية خطيرة، بحيث يصبح حجم التضخم كبيرًا جدّا، ولا تعود ما يمكن أن يُعطى للمتقاعدين العسكريين ولغيرهم من الموظفين المضربين عن العمل ما يطالبون به ينفعهم بشيء، وبالتالي فإن قيمة العطاءات الاجتماعية لا تعود تساوي شيئًا أمام تفاقم أزمة التضخم، التي ستدخل البلاد في دوامة ما يُسمى بـ "لحس المبرد".
وللإضاءة على هذا الموضوع في شكل علمي وموضوعي ومهني بحت يكفي الإشارة إلى أن متقاعدي الاسلاك العسكرية يشكّلون 70٪ من مجموع متقاعدي القطاع العام، وعددهم الكلّي ١٢٠ ألفاً، أي أن هناك ٨٤ الف متقاعد عسكري، إضافة إلى ١١٦ الف عنصر في الخدمة الفعلية، فيكون مجموع أفراد الاسلاك العسكرية ٢٠٠ الف من أصل ٣٢٠ ألف موظف بمن فيهم ٥٠ الف أستاذ.
فأي مطلب، على رغم أحقيته، لا يمكن تحقيقه شعبويًا إلا إذا كان من سيلبي هذه المطالب عشوائيًا لا يأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد ووضعها المالي. أمّا أن يأخذ المتقاعدون العسكريون الحكومة رهينة فهو أمر يرفضه كل عاقل يرى أن "عين الحكومة بصيرة، ولكن يدها في موضوع الانفاق قصيرة".
وإذا استمرّ العسكريون المتقاعدون في محاولة لي ذراع الحكومة والضغط عليها فإنهم سيتحّولون عاجلًا أم آجلًا إلى "قنبلة موقوتة" ستنفجر فيهم وبوجوه الآخرين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما شاهده أحد الصيادين اليوم في البحر قبالة منطقة خلدة
15:47 | 2024-02-27
27/02/2024 03:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل.. كارثة كبيرة قد تحصل في لبنان قبل رمضان
Lebanon 24
تحذير عاجل.. كارثة كبيرة قد تحصل في لبنان قبل رمضان
07:23 | 2024-02-28
28/02/2024 07:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... جيسيكا عازار مع إبنها فهد في جلسة تصوير
Lebanon 24
بغاية الجمال... جيسيكا عازار مع إبنها فهد في جلسة تصوير
12:39 | 2024-02-27
27/02/2024 12:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف عنيف في الجنوب الآن.. الأضرار كبيرة وسيارات الإسعاف توجّهت إلى الأماكن المُستهدفة
Lebanon 24
قصف عنيف في الجنوب الآن.. الأضرار كبيرة وسيارات الإسعاف توجّهت إلى الأماكن المُستهدفة
16:02 | 2024-02-27
27/02/2024 04:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف بعلبك واغتيال حسن سلامي.. هل تقع الحرب بين "الحزب" وإسرائيل؟
Lebanon 24
بعد قصف بعلبك واغتيال حسن سلامي.. هل تقع الحرب بين "الحزب" وإسرائيل؟
13:00 | 2024-02-27
27/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
09:14 | 2024-02-28
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء: نتطلع إلى التحرك المطلبي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون
11:37 | 2024-02-28
الآن.. ماذا يجري داخل مجلس الوزراء؟
11:26 | 2024-02-28
تحذير جدّي.. "اليونيفيل" تعلّق على التوترات الأخيرة عند الحدود اللبنانية
11:24 | 2024-02-28
بيانٌ من الجيش الإسرائيلي يخص لبنان.. هذه آخر مزاعمه
11:15 | 2024-02-28
عصر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله جنوبًا
10:44 | 2024-02-28
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر شباط
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
28/02/2024 18:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
28/02/2024 18:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
28/02/2024 18:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24