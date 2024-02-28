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لبنان

تحذير عاجل.. كارثة كبيرة قد تحصل في لبنان قبل رمضان

Lebanon 24
28-02-2024 | 07:23
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قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن "تكدّس الحاويات في مرفأ بيروت بسبب الإضراب يُشكّل كارثة كبيرة". 
 
وفي حديث للـ"ام تي في"، رأى بحصلي أنه "إذا لم تحل المشكلة من الآن وحتى يوم السبت، سيكون لدينا ما يفوق الـ1200 حاوية تحتاج إلى الكشف، وبالتالي نحن على مشارف كارثة كبيرة قبيل شهر رمضان".
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وتابع قائلاً: "نتواصل مع المعنيين ولكن المشكلة تكمن بين الوزارة والعاملين في القطاع العام". 
 
من جانبه، اوضح رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني ان عملية تكديس الحاويات الحاصلة التي أشار اليها نقيب مستوردي المواد الغذائية داخل مرفأ بيروت، إنما سببها عائد لإضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية، كالزراعة والاقتصاد..، وليس بسبب إضراب موظفي المرفأ، لذلك اقتضى التوضيح.
 

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