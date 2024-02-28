توضيح لمدير عام مرفأ بيروت... هذا ما قاله

اوضح رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني ان "عملية تكديس الحاويات الحاصلة التي أشار اليها نقيب مستوردي المواد الغذائية داخل مرفأ بيروت، سببها عائد لإضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية، كالزراعة والاقتصاد..، وليس بسبب إضراب موظفي المرفأ، لذلك اقتضى التوضيح".

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