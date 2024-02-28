Advertisement

لبنان

بكمينٍ محكم.. توقيف شخصين على طريق المطار

Lebanon 24
28-02-2024 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1169448-638447317240328337.jpg
Doc-P-1169448-638447317240328337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

نتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة عن نشاط أحد المروّجين في محلّة طريق المطار.
Advertisement

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّل عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوّيته، ويُدعى:

ح. م. (من مواليد عام 1995، لبناني)
بتاريخ 16-2-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة كمينًا محكمًا، أسفر عن توقيفه، على متن سيّارة نوع "نيسان، تم ضبطها، وبرفقته المدعو:

ع. م. (مواليد عام 1997، لبناني)
وبتفتيش السّيّارة، عُثِرَ بداخلها على كميّة من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للترويج، عبارة عن: /40/ مظروفًا من مادّة الكوكايين، كميّة من مادّتي الـ"كريستال ميث" وحشيشة الكيف، ومبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدّرات.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2024-02-28
08:30 | 2024-02-28
11:26 | 2024-02-28
11:24 | 2024-02-28
11:15 | 2024-02-28
10:44 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24