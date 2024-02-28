صوت ساحر.. فيديو ينتشر للراحل فادي ابراهيم وهو يغني أغنية "My Way" الشهيرة

أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، نشر مقتطفات من برنامج Fi-Male، الّذي سبق واستضافت فيه الإعلاميّة كارلا حداد، الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم عبر شاشة الـ LBCI قبل ثلاث سنوات.



Advertisement واستذكر الجمهور صوت فادي الجميل بالغناء أثناء أدائه أغنية "My Way" الشهيرة، حتى بات الفيديو الأكثر تداولاً في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. واستذكر الجمهور صوت فادي الجميل بالغناء أثناء أدائه أغنية "My Way" الشهيرة، حتى بات الفيديو الأكثر تداولاً في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحل القدير فادي ابراهيم عن عالمنا صباح الأثنين بعد صراع مع المرض.

يذكر أن فادي إبراهيم شارك في عدد من الأعمال الفنية التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، ونالت إعجاب محبيه، منها الأمين والمأمون، أسمهان، البوابة الثانية، ويُعد آخر أعماله مشاركته في مسلسل الزمن الضائع، الذي عُرض عام 2022.