خبر يهمّ اللبنانيين... هل سترتفع أسعار تذاكر السفر؟

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طمأن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في بيان أن "إرتفاع أسعار النفط لم يؤثر على أسعار تذاكر السفر"، موضحاً ان "النفط ليس العنصر الوحيد الذي يحدد الكلفة التشغيلية لشركات الطيران بل هناك عناصر متعددة".وأكد عبود انه "رغم الإرتفاع المتواصل، لن يكون هناك زيادة في أسعار التذاكر قبل إرتفاع كلفة الفيول أكثر من 25% مما هي عليه".ووفقاً لعبود "الجهة التي ترفع أسعار تذاكر السفر هي الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA وليست شركات الفيول، وبالتالي فشركات الطيران هي التي تطلب من الـ IATA رفع الأسعار في حال إرتفعت كلفة إحدى العناصر التشغيلية ومنها الفيول".وأوضح عبود ان "الـ IATA لا ترفع الأسعار في حال إرتفعت كلفة إحدى العناصر التشغيلية بنسبة قليلة، وبالتالي رفع الأسعار يكون مع زيادة كلفة إحدى العناصر التشغيلية بنسبة 25%".ولفت عبود إلى أنه "مع بداية حرب غزة، رفعت شركات التأمين أسعارها 80% على شركات الطيران العاملة في بيروت، وحينها لم ترتفع أسعار تذاكر السفر، حيث أن كلفة التأمين هي أيضاً عنصر من عناصر الكلفة التشغيلية وتشكل نسبة بسيطة منها".