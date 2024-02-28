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لبنان

هل يُسحب مشروع قانون تنظيم المصارف من جلسة اليوم؟

Lebanon 24
28-02-2024 | 09:03
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قال وزير المهجرين عصام شرف الدين في حديث للـ"ام تي في": "سجلتُ اعتراضاً خطياً على مشروع قانون تنظيم المصارف، والأرجح أن القانون سيسحب لمزيد من الدرس، وهذا هو رأيي ورأي وزير الاقتصاد أيضاً".
 
من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: "سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم". 
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