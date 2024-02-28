نقابة الوكلاء البحريين: اضراب موظفي الإدارة العامة انعكس سلباً على حركة مرفأ بيروت

نبّه رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في بيان الى أن "إضراب موظفي الإدارة العامة يؤثر على حركة تخليص البضائع، الواردة والصادرة ويراكم الأكلاف الإضافية".

وشدد اليمن على ان "الوضع القائم، في حال إستمراره، سينتج عنه مشكلات لوجستية في مرفأ بيروت خلال أيام قليلة، بفعل بدء إزدحام باحات كشف الحاويات في ظل غياب موظفي الوزارات المعنية (زراعة، الإقتصاد والتجارة، الصناعة)".

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وختم اليمن بالقول: "نتطلّع الى قرارات حكومية سريعة من شأنها صون الحقوق وفكّ الإضراب منعا لتراكم التكاليف الإضافية والوصول الى شلل لوجستي في الباحات المرفئية".