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لبنان

ما حقيقة قيام "حزب الله" بحفر خنادق ودشم في جرد جبيل؟

Lebanon 24
28-02-2024 | 10:05
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التقى النائب زياد الحواط قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، وبحث معه في مواضيع عدة وفي التطورات المحلية والمخاطر الأمنية على الساحة اللبنانية عموماً وفي جنوب لبنان خصوصاً، مثنياً على دور الجيش.
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وشدد الحواط على ضرورة أن يلعب الجيش دوراً محورياً في ضبط الأوضاع على الأرض جنوباً وتطبيق القرارات الدولية وفي الدفاع عن لبنان وتحقيق الاستقرار بصفته القوة الشرعية التي يلتف حولها اللبنانيون.

كما تم التداول في موضوع الفيديو الذي نشر وفيه معلومات عن حفر خنادق ودشم يستخدمها "حزب الله" وداخلها أسلحة في منطقة جنة ومار سركيس في جرد جبيل الجنوبي ومخاطر تبعات هكذا فيديو على أهالي المنطقة. 
وبعد مراجعة مضمون الفيديو والتحقق مما ورد فيه من قبل المعنيين في المؤسسة العسكرية أكد العماد عون للحواط عدم صحة هذا الفيديو.

وتناول البحث الشأن الأمني في قضاء جبيل وخصوصاً السرقات المتكررة في محطة تحويل الكهرباء في عاليتا - حالات وفي قرى وبلدات أخرى وسط جبيل حيث طالب الحواط بضرورة وضع حدٍ لهذا التفلت، وأكد العماد عون للحواط ان الجيش حاضر دائماً وسيقوم بما يلزم من أجل حماية المواطنين والأملاك الخاصة والعامة على كل الأراضي اللبنانية.
 
 
 
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