مسؤول إسرائيلي يحذّر: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حزب الله يدفع ثمنا باهظا بالعتاد والأرواح على اعتداءاته".

وأكد أنه "إذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائما وسيدفع حزب الله ثمنا باهظا".