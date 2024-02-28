Advertisement

لبنان

مسؤول إسرائيلي يحذّر: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا

Lebanon 24
28-02-2024 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1169485-638447370113279946.jpg
Doc-P-1169485-638447370113279946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حزب الله يدفع ثمنا باهظا بالعتاد والأرواح على اعتداءاته". 
 
وأكد أنه "إذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائما وسيدفع حزب الله ثمنا باهظا". 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم نتنياهو: إذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701 سيبقى الخيار العسكري قائما وسيدفع حزب الله ثمنا باهظا (الجزيرة)
lebanon 24
28/02/2024 18:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة مباشرة من نتنياهو إلى حزب الله.. ماذا قال فيها؟
lebanon 24
28/02/2024 18:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة عن "حزب الله" وصلت إلى نتنياهو.. هذا ما كُتب فيها!
lebanon 24
28/02/2024 18:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا الفيديو.. مجموعة مرتبطة بـ"حزب الله" تهدّد نتنياهو بالقتل!
lebanon 24
28/02/2024 18:41:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

نتنياهو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2024-02-28
08:30 | 2024-02-28
11:37 | 2024-02-28
11:26 | 2024-02-28
11:24 | 2024-02-28
11:15 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24