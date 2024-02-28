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لبنان

عصر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله جنوبًا

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:15
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أعلن حزب الله ببيان صادر عنه أنّه قد "استهدف ‌عند الساعة 05:05‏ من عصر اليوم الاربعاء ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".
 
وأضاف البيان أنّه "تمت إصابة الموقع بإصابة مباشرة".
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الجنوب

إسرائيل

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