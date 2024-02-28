عصر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله جنوبًا

أعلن حزب الله ببيان صادر عنه أنّه قد "استهدف ‌عند الساعة 05:05‏ من عصر اليوم الاربعاء ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".

وأضاف البيان أنّه "تمت إصابة الموقع بإصابة مباشرة".