بيانٌ من الجيش الإسرائيلي يخص لبنان.. هذه آخر مزاعمه

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة في لبنان، زاعماً في الوقت نفسه استهداف بنى تحتية عسكرية أخرى في جنوب لبنان.

وذكر جيش العدو أنه هاجم أيضاً بـ"الطائرات المقاتلة" في وقتٍ سابق، منصة تم إطلاق صواريخ منها باتجاه كريات شمونة، صباح اليوم.

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