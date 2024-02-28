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لبنان

بيانٌ من الجيش الإسرائيلي يخص لبنان.. هذه آخر مزاعمه

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:24
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة في لبنان، زاعماً في الوقت نفسه استهداف بنى تحتية عسكرية أخرى في جنوب لبنان.
وذكر جيش العدو أنه هاجم أيضاً بـ"الطائرات المقاتلة" في وقتٍ سابق، منصة تم إطلاق صواريخ منها باتجاه كريات شمونة، صباح اليوم.
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ولفت جيش العدو إلى أنه استهدف أيضاً عدداً من البنى التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في مناطق إبل السفي ويارين وبنت جبيل، وأضاف: "في أعقاب التحذيرات في منطقة الجليل الغربي، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سقط بعضها في الأراضي اللبنانية والباقي في مناطق مفتوحة في الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع إصابات".
 
 
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