تحذير جدّي.. "اليونيفيل" تعلّق على التوترات الأخيرة عند الحدود اللبنانية

أعربت قوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة.

Advertisement

ولفتت الى أن "احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريباً ونحث على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي".كما حذّرت من أن "توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له "آثار مدمرة".