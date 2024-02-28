Advertisement

لبنان

تحذير جدّي.. "اليونيفيل" تعلّق على التوترات الأخيرة عند الحدود اللبنانية

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1169518-638447420860059426.jpg
Doc-P-1169518-638447420860059426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت قوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة.

ولفتت الى أن "احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريباً ونحث على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي".
Advertisement


كما حذّرت من أن "توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له "آثار مدمرة".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2024-02-28
14:13 | 2024-02-28
13:30 | 2024-02-28
13:12 | 2024-02-28
12:44 | 2024-02-28
12:42 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24